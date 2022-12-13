Минэкономразвития оценило инфляцию в России по итогам года в 11,9%

Минэкономразвития оценило инфляцию в России по итогам 2022 года в 11,9%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
По его словам, в конце I квартала нынешнего года инфляция существенно снизится. Он добавил, что пик цен в мае уйдет из базы. Также Решетников подчеркнул, что во II квартале будут те цифры, которые могут быть ниже целевого уровня 4%.
Ранее Хуснуллин заявил, что объемы строительства в РФ по итогам 2022 года выросли на 6%
Видео: kremlin.ru
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