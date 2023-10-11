Решетников рассказал о разработке платежной "карты туриста"

Глава МЭР оценил новый проект по туризму в стране.

Российское правительство планирует утвердить перечень из 25 стран, гражданам которых будет доступна для оформления в России платежная "карта туриста". Соответствующее заявление в рамках выступления на правительственном часе пленарного заседания в Государственной Думе России сделал министр по экономическому развитию Максим Решетников. Чиновник пояснил, что путешественники будут иметь такую карту в физическом выражении для того, чтобы производить расчеты внутри страны.

Вместе с Аксаковым Анатолием Геннадьевичем и коллегами из комитета по финансовому рынку создали условия для запуска "карты туриста", чтобы у иностранных туристов была возможность из-за рубежа открывать здесь счета и уже по приезду в нашу страну получить пластиковую карту. Максим Решетников, глава МЭР

В текущий момент кабинетом министров утверждается перечень из 25 стран, для которых будет доступен этот механизм.

Решетников: вопросы по бюджету на 2025-2026 годы пока остаются.

Фото и видео: Госдума России