Глава Минэкономразвития назвал предпринятые кабмином решения для облегчения работы предпринимателей в стране.

Максим Решетников рассказал о новых мерах поддержки бизнеса. Информацией чиновник поделился на брифинге с журналистами. Глава Минэкономразвития уточнил прессе, что все разработанные российским правительством антикризисные меры сгруппированы по категориям - получателям и отраслям. На данный момент они уже загружены в единую систему мониторинга, сформированную на базе государственной аналитической системы "Управление". В списке первоочередных действий заявлено 200 пунктов. Из них треть позиций уже реализована кабинетом министров.

Уточняется, что в новый пакет российских правительственных мер вошли программы по импортозамещению комплектующих, докапитализация региональных фондов развития в сфере промышленности, сокращение обязательных требований и поддержка фармацевтической отрасли. Для малого и среднего бизнеса кабмин увеличил доступность к офсетным контрактам с регионами и муниципалитетами. Также в 10 субъектах страны начнется строительство промышленных и технологических парков.

Решетников: восемь зарубежных компаний перерегистрировались в САР.

Фото и видео: Правительство России