Решетников: восемь зарубежных компаний перерегистрировались в САР

Максим Решетников сообщил, что с 24 февраля 2022 года восемь зарубежных компаний перерегистрировались в САР (специальных административных районах). Такой информацией глава министерства по экономическому развитию поделился с журналистами на брифинге. Чиновник уточнил, что фирмы воспользовались возможностью по упрощенной регистрации (редомициляции). В общей сложности 26 предприятий подали в кабмин соответствующие заявки.
Это та самая процедура, когда бизнес с российскими корнями, зарегистрированный в различного рода западных юрисдикциях - сейчас, понятно, появилась острая необходимость вернуться домой…Поэтому мы упрощаем процедуры.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ
Напомним, что 22 марта Государственная Дума России приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, необходимый для повышения инвестиционной привлекательности САР, а также призванный стимулировать перевод иностранных компаний под российскую юрисдикцию.
Решетников: страны ЕАЭС договорились о взаимных расчётах в рублях.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все