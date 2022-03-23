Решетников: восемь зарубежных компаний перерегистрировались в САР

Глава Минэкономразвития рассказал о работе редомициляции в РФ.

Максим Решетников сообщил, что с 24 февраля 2022 года восемь зарубежных компаний перерегистрировались в САР (специальных административных районах). Такой информацией глава министерства по экономическому развитию поделился с журналистами на брифинге. Чиновник уточнил, что фирмы воспользовались возможностью по упрощенной регистрации (редомициляции). В общей сложности 26 предприятий подали в кабмин соответствующие заявки.

Это та самая процедура, когда бизнес с российскими корнями, зарегистрированный в различного рода западных юрисдикциях - сейчас, понятно, появилась острая необходимость вернуться домой…Поэтому мы упрощаем процедуры. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Напомним, что 22 марта Государственная Дума России приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, необходимый для повышения инвестиционной привлекательности САР, а также призванный стимулировать перевод иностранных компаний под российскую юрисдикцию.

Решетников: страны ЕАЭС договорились о взаимных расчётах в рублях.

Фото и видео: Правительство России