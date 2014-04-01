Глава Минэкономразвития рассказал о процессе байбэка.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников предложил упростить обратный выкуп акций в России. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках правительственного брифинга с журналистами. Он рассказал о новых антикризисных мерах по поддержке отечественной системы экономики. Эксперт заметил, что в настоящее время "все волатильно". Он призвал упростить и убыстрить процессы.

Предлагаем Государственной думе упростить байбэк…То есть они могут выйти, выкупить собственные акции, так называемые казначейские акции. И, соответственно, ускоряем процедуры, чтобы не было полгода, рассчитывать цены. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

По мнению главы профильного министерства такая мера помощи позволит поддержать капитализацию российских акций в конечном итоге. Для экономики страны это означает дальнейшие инвестиции и кредитование.

Решетников: за оформление кредитных каникул банк не вправе взимать плату.

Фото и видео: Правительство России