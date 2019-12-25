Решетников обозначил главный барьер для ИИ в бизнесе

По его словам, лишь 10% людей сами все изучат и внедрят, 10% – пренебрегут новеллой, а 80% – нужно объяснить зачем это нужно, и обучить.

Главный барьер для ИИ в бизнесе заключается не в технологиях, а в непонимании людьми, как их применить, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По его словам, лишь 10% людей сами все изучат и внедрят, 10% – пренебрегут новеллой, а 80% – нужно объяснить зачем это нужно, и обучить.

По мнению авторов Telegram-канала "Мейстер", в данном случае напрашивается аналогия с зарей компьютерной эры, когда первые устройства начали ставить в офисы, но плохо умевший с ними обращаться народ предпочитал работать по старинке. Техника была, а вот прироста эффективности особо не ощущалось. Лишь после целенаправленного обучения это повысило КПД работы.

Так и с ИИ: не суть важно, насколько та или иная модель более продвинута, относительно конкурента, если люди в целом не понимают, какую пользу она может дать именно в их сфере деятельности. Это им надо объяснить и тогда эффект от грамотного и массового использования даст мощный эффект в масштабах всей экономики. И за это ИИ-просвещение, судя по словам Решетникова, власти намерены взяться. Telegram-канал "Мейстер"

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Фото: предоставлено Законодательным собранием Санкт-Петербурга

Фото: Правительство России