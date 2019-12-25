Решетников: экономический кризис, вызванный санкциями, носит структурный характер

Глава Минэкономразвития рассказал о характере кризиса в РФ.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников считает, что экономический кризис, вызванный западными санкциями, носит структурный характер. Такими сведениями чиновник поделился с журналистами телеканала "Россия-24".

Что нужно сказать о текущей ситуации, что она, конечно, существенно отличается от той ситуации, которая была во время пандемии. Нынешний кризис из-за такого фронтального санкционного давления. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Чиновник объяснил журналистам, что основным ответом государства в сложившейся ситуации будет ставка на российское предпринимательство. Министр призвал кабинет министров и своих коллег обеспечить максимальную гибкость внутренней хозяйственной системы, позволяющую убрать ограничения.

Решетников заявил о поддержке иностранных компаний, исполняющих свои обязательства.

Фото и видео: YouTube / Россия-24