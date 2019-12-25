Решетников: доковидные показатели в туристической отрасли РФ будут превышены к 2025 году

Глава Минэкономразвития рассказал о новой экономической модели в стране.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил о том, что доковидные показатели в туристической отрасли страны будут превышены к 2025 году. Соответствующую статистику чиновник презентовал на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов", проводимой на Восточном экономическом форуме. Он пояснил, что правительство разрабатывает новую экономическую модель. Она предполагает, что основной роста и развития будет являться внутренний рынок.

У нас действительно в рамках новой модели экономического роста, которую мы сейчас в правительстве прорабатываем по поручению председателя, естественно, что основой экономического роста будет внутренний рынок. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник добавил, что туристическая отрасль станет одной из наиболее активно растущих в России. Предположительно, уже к 2030 году туристический поток должен увеличиться вдвое.

Решетников: восстановление инвестиционного импорта в России идет сложно.

Фото и видео: Восточный экономический форум