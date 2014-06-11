Суд в Ленобласти впервые признал незаконным решение о мобилизации гражданина

Ранее истец проходил альтернативную гражданскую службу в психоневрологическом интернате.

В Гатчинском городском суде Ленобласти вынесли решение о признании недействительным призыва по мобилизации местного жителя после подачи им иска. Как выяснилось, мужчина ранее прошёл альтернативную гражданскую службу (АГС). Об этом сообщил его представитель Александр Передрук.

АГС была пройдена иском в период 2019-2021 г.г. в одном из психоневрологический интернатов Кингисеппского района. Также Передрук отметил, что государство изначально признало у истца религиозные убеждения.

Отметим, что данный случай отмены решения по мобилизации стал первым для 47-ого региона.

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Фото: Piter.TV