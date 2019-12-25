Решение по продлению дистанционного обучения в вузах примут после праздников

Нужно просчитать, не станет ли перевод студентов на очный формат обучения дестабилизирующим фактором.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что решение о продлении или завершении дистанционного обучения в вузах Москвы и Петербурга будет приниматься после новогодних каникул. Об этом сообщило РИА "Новости".

Фальков отметил, что даже если ситуация с коронавирусом не ухудшится, то все равно нужно просчитать, не станет ли перевод студентов на очный формат обучения дестабилизирующим фактором.

С 13 ноября и по 6 февраля 2021 года студенты государственных вузов Петербурга и Москвы находятся на удаленном обучении. Регионам также рекомендовали перевести студентов на дистанционный формат.

Досрочный ЕГЭ в 2021 году отменили.

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