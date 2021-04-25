Решение Трампа провести ядерные испытания ослабляет систему международной безопасности

Рафаэль Гросси оценил приказ к Пентагону по проведению ядерных испытаний.

Решение американского президента-рнспубликанца Дональда Трампа провести испытания ядерных вооружений ослабляет систему международной безопасности и мира. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью для французского телеканала LCI. По словам эксперта, постановление Белого дома демонстрирует растущую напряженность на планете. Специалист добавил, что испытания одной стороны в ответ на испытания других представляет из себя "игру мускулами", а также стремление продемонстрировать общественнос ти свои способности. Кроме этого гостя эфира ведущие спросили о словах главы США относительно того, что Москва и Пекин якобы организовывают "секретные тесты".

Я думаю, это ослабление системы мира, возможно, и системы нераспространения. Это проявление существующего глубокого кризиса... Я не знаю, правда это или нет. Рафаэль Гроссии, глава МАГАТЭ

Эксперт уточнил, что существует международная система мониторинга, созданная в соответствии с Договором о запрещении ядерных испытаний. Она занимается запрещением ядерных испытаний и может немедленно фиксировать подобные явления, о котрых упоминал Дональд Трамп. По версии председателя МАГАТЭ, в высказываниях американской стороны присутствует неопределенность относительно типа предполагаемых испытаний. Дональд Трамп не упомянул, будет ли идти речь о ядерных взрывах или же лишь о запуске носителей.

Напомним, что на минувшей неделе Дональд Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, сославшись на то, что Россия и Китай якобы продолжают испытания собственных арсеналов. Позже министр по энергетике в США Крис Райт уточнил, что речь не идет о реальных детонациях, а о проверке компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва.

Гросси считает, что ЗАЭС не грозит судьба Чернобыльской АЭС.

Фото: YouTube / LCI