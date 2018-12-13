Репетиция парада закроет центр Петербурга для машин

С 15.00 до 17.00 30 апреля закроют движение по Невскому проспекту - от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Во вторник, 30 апреля, на Дворцовой площади пройдет репетиция парада Победы. Это мероприятие осложнит движение в центре Петербурга.

С 15.00 до 17.00 30 апреля закроют движение по Невскому проспекту - от Садовой улицы до Дворцового проезда, по Адмиралтейскому проспекту - от Гороховой улицы до Невского проспекта и Адмиралтейской набережной. По нечетной стороне с 15.00 до 17.00 заблокируют движение автомобилей по набережной реки Мойки - от Невского проспекта до Мошкова переулка, четной стороне набережной реки Мойки от Невского проспекта до дома № 22.

Ранее сообщалось, что названы районы Петербурга, где хуже всего убирают.