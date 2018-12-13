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alexandra08
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Названы районы Петербурга, где хуже всего убирают

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В ряде районов Северной столицы есть проблемы по уборке территорий.

В Смольном подвели результаты месячника по благоустройству. Об этом сообщили на сайте правительства Петербурга.  

В ряде районов Северной столицы есть проблемы по уборке территорий. На некачественную работу служб ЖКХ пожаловались жители Центрального, Выборгского, Калининского, Невского и Петроградского районов. В Адмиралтейском, Кировском, Пушкинском и Приморском районах ситуация, наоборот, лучше – большинство петербуржцев довольны итогами месячника по благоустройству.

Ранее сообщалось, что Зеленый мост капитально отремонтируют к 2020 году.

Теги: красногвардейский район, красносельский район, приморский район, районы спб, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Тема дня,

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