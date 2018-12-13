Названы районы Петербурга, где хуже всего убирают

В ряде районов Северной столицы есть проблемы по уборке территорий.

В Смольном подвели результаты месячника по благоустройству. Об этом сообщили на сайте правительства Петербурга.

В ряде районов Северной столицы есть проблемы по уборке территорий. На некачественную работу служб ЖКХ пожаловались жители Центрального, Выборгского, Калининского, Невского и Петроградского районов. В Адмиралтейском, Кировском, Пушкинском и Приморском районах ситуация, наоборот, лучше – большинство петербуржцев довольны итогами месячника по благоустройству.

Ранее сообщалось, что Зеленый мост капитально отремонтируют к 2020 году.