Репетиция парада собрала 8-балльные пробки в центре Петербурга

Кроме того, у Дворцовой площади сломался светофор.

Во вторник, 7 мая, генеральная репетиция парада сковала Петербург в 8-балльных пробках. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Днем карты Северной столицы показывали, что часть улиц у Невского проспекта заблокирована, а мосты были разведены. Отметим, что на главной магистрали не было замечено плотного движения. Пробки коснулись на Петроградской стороны - был перекрыт Большой проспект П,С, также автовладельцы испытывали трудности у крейсера "Аврора" и у Петропавловской крепости.

По словам читателей Piter.TV, в данный момент ситуация в городе нармолизовлась. Дороги практически пустые.

Днем по центру было не проехать. Такая ситуация длилась до 7 часов вечера где-то. Ощущение, что сегодня не 7 мая, а 9. Сейчас движение нормальное сообщает читатель

Отметим, что в данный момент пробки в Петербурге всего 2 балла.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский суд изменил наказание ловцу покемонов в храме Руслану Соколовскому

Фото:pixabay

