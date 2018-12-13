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Репетиция парада собрала 8-балльные пробки в центре Петербурга
Сегодня, 21:22
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IRINA_CHALKINA

Репетиция парада собрала 8-балльные пробки в центре Петербурга

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Кроме того, у Дворцовой площади сломался светофор.

Во вторник, 7 мая, генеральная репетиция парада сковала Петербург в 8-балльных пробках. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Днем карты Северной столицы показывали, что  часть улиц у Невского проспекта заблокирована, а мосты были разведены. Отметим, что на главной магистрали не было замечено плотного движения. Пробки коснулись на Петроградской стороны -  был перекрыт Большой проспект П,С, также автовладельцы испытывали трудности у крейсера "Аврора" и у Петропавловской крепости.

По словам читателей Piter.TV, в данный момент ситуация в городе нармолизовлась. Дороги практически пустые.

Днем по центру было не проехать. Такая ситуация длилась до 7 часов вечера где-то. Ощущение, что сегодня не 7 мая, а 9. Сейчас движение нормальное

сообщает читатель

Отметим, что в данный момент пробки в Петербурге всего 2 балла.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургский суд изменил наказание ловцу покемонов в храме Руслану Соколовскому 

Фото:pixabay
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Автомобильные новости,

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