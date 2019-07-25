Жители Кронштадта смогли попасть на территорию закрытой воинской части

Там проходит репетиция ко Дню ВМФ.

В четверг, 25 июля, в Кронштадте проходит генеральная репетиция праздника Дня Военно-морского флота. Парад состоится 28 июля в акватории Кронштадтского рейда.

На репетиции также разрешили присутствовать жителям. Она проходит на территории воинской части, которая в обычные дни недоступна для гражданских лиц. Сегодня ее открыли для посещения.

В Минобороны РФ сообщили, что в воскресенье, 28 июля, в парадной линии выстроятся ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск" и судно тылового обеспечения "Эльбрус". В рамках динамического показа перед трибунами, расположенными на южной оградительной стенке Кронштадтского рейда, пройдут 12 боевых кораблей и одна подводная лодка.

Ранее Piter.TV поделился тем, как проходит подготовка ко Дню Военно-морского флота в Петербурге.

Видео: Piter.TV

Фото: navyparade2019.mil.ru