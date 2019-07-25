  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:55
45
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Жители Кронштадта смогли попасть на территорию закрытой воинской части

0 0

Там проходит репетиция ко Дню ВМФ.

В четверг, 25 июля, в Кронштадте проходит генеральная репетиция праздника Дня Военно-морского флота. Парад состоится 28 июля в акватории Кронштадтского рейда. 

На репетиции также разрешили присутствовать жителям. Она проходит на территории воинской части, которая в обычные дни недоступна для гражданских лиц. Сегодня ее открыли для посещения. 

В Минобороны РФ сообщили, что в воскресенье, 28 июля, в парадной линии выстроятся ракетный крейсер "Маршал Устинов", атомный подводный ракетный крейсер "Смоленск" и судно тылового обеспечения "Эльбрус". В рамках динамического показа перед трибунами, расположенными на южной оградительной стенке Кронштадтского рейда, пройдут 12 боевых кораблей и одна подводная лодка. 

Ранее Piter.TV поделился тем, как проходит подготовка ко Дню Военно-морского флота в Петербурге. 

Видео: Piter.TV 

Фото: navyparade2019.mil.ru

Теги: вмф, кронштадт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии