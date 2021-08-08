  1. Главная
Рэпера Obe1Kanobe приговорили к восьми годам колонии строгого режима
Сегодня, 11:32
145
Рэпера Obe1Kanobe приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Адвокат артиста будет оспаривать постановление суда.

Видновский городской суд на территории Московской области приговорил к восьми годам лишении свободы в  колонии строгого режима российского рэпера Никиту Вартикова, известного под псевдонимом Obe1Kanobe. Соответствующее заявление сделали журналисты из зала судебной инстанции. Власти признали мужчину виновным в покушении на сбыт наркотических веществ.

Приговорить Вартикова Никиту Юрьевича к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

приговор суда

Суд зачел фигуранту уголовного дела в срок наказание время, проведенное Никитой Вартиковым под стражей с момента его задержания. Дополнительно инстанция постановила уничтожить марихуану, изъятую ранее во время обыска правоохранительных органов в квартире музыканта. Известно, что принадлежащее артисту мобильное устройство будет взыскано в пользу государства. После оглашения вердикта защита осужденного заявила информационному агентству "ТАСС" о том, что в апелляции обжалует решение, которое еще не вступило в законную силу.

Фото: Instagram (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) /  / obe1kanobe_hf

