Музыкант скончался в возрасте 47 лет из-за осложнений, вызванных COVID-19.

Рэпер Ty умер из-за коронавируса. Об этом сообщили журналисты из британского The Guardian. Они рассказали, что ранее артист Бен Чиджиоке, известный под псеводнимом Ty, был госпитализирован в местную больницу. Врачи диагностировали у него осложнения, вызванные COVID-19.

Напомним, что музыкант находился в больнице с начала апреля. После поступления в медицинское учреждение артиста пришлось вводить в медикаментозную кому. Затем состояние здоровья рэпера улучшилось. Его перевели из реанимационного отделения в обычную палату. Позже появилась информация о том, что у пациента развилась пневмония. Именно этот диагноз значится в причине смерти 47-летнего британца.

Напомним, что Ty выпустил альбом Upwards, который в 2004 году был номинирован на премию Mercury Prize. В 2019 году исполнитель создал хип-хоп команду Kingdem с вместе с рэперами Blak Twang и Rodney P.

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Видео: Youtube/Big Dada