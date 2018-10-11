Других подробностей пока не поступало.

Рэпер Слава КПСС рассказал о своем "задержании" после акции 2 февраля в Петербурге. Сообщение появилось в Twitter-аккаунте музыканта вечером 6 февраля. Других подробностей пока не поступало.

задержали за участие в митинге!!!еду в отделение, например. мило беседуем про геолокацию клитора :)

#свободувалентинудядьке – написал артист.

Рэпер также разместил фотографию из отделения полиции.

Вечером 2 февраля рэпера Славу КПСС, известного также как Гнойный, заметили в центре Петербурга. Музыкант прошелся по улицам, где 31 января собирались участники несанкционированной акции, и прокричал несколько лозунгов. Ролики появились на странице Славы в Instagram и TikTok.

Фото: Twitter / @gnojnyj

Видео: TikTok / slava_kpss_official, Instagram / kpss_begemot_official