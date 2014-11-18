Славе КПСС сократили арест с 7 суток до 1 дня

Апелляция на решение районного суда оказалась удачной.

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру наказания Вячеславу Машнову, известному как Слава КПСС. Административный арест сократили с 7 до 1 суток, сообщила 11-го февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Таким образом, адвокату удалось обжаловать решение Куйбышевского районного суда. Рэпера привлекли к ответственности за то, что, согласно протоколу, тот выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц 3-го февраля.

Адвокат отметил, что Машнов действительно выкрикивал, но только литературные слова.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга