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Славе КПСС сократили арест с 7 суток до 1 дня

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Апелляция на решение районного суда оказалась удачной.

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру наказания Вячеславу Машнову, известному как Слава КПСС. Административный арест сократили с 7 до 1 суток, сообщила 11-го февраля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Таким образом, адвокату удалось обжаловать решение Куйбышевского районного суда. Рэпера привлекли к ответственности за то, что, согласно протоколу, тот выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц 3-го февраля. 

Адвокат отметил, что Машнов действительно выкрикивал, но только литературные слова. 

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: арест, слава кпсс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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