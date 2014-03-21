Слава КПСС отсидит 7 суток за мелкое хулиганство

Рэпер вышел на улицу и выкрикивал нецензурные

В среду, 10 февраля, Куйбышевский районный суд Петербурга признал рэпера Вячеслава Машнова (Слава КПСС и Гнойный) в мелком хулиганстве. Машнов арестован на 7 суток, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сам рэпер с протоколом не согласился: музыканта обвинили в выкрикивании выражений, "содержащих в себе названия половых органов", и нецензурной ругани. Машнова задержали в ночь на 3 февраля и зачли в срок два часа, которые он провел в полиции в ожидании составления протокола.

Ранее мы писали, что Славу КПСС выпустили из отделения полиции в Петербурге.

Фото: Twitter / @gnojnyj