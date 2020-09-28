У рэпера Славы КПСС сгорела квартира в Петербурге. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.
Инцидент произошел 19 июля. Судя по фотографии, в комнате обгорели участки стен и пол. В момент происшествия в квартире никого не было, поэтому в результате пожара никто не пострадал. На своей странице в Instagram рэпер попросил фанатов послушать его новый трек, чтобы он смог сделать ремонт в квартире.
Ранее мы писали, что пожарные тушили огонь в квартире на проспекте Энгельса.
Фото: Instagram / @kpss_begemot_official
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