В результате пожара никто не пострадал.

У рэпера Славы КПСС сгорела квартира в Петербурге. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел 19 июля. Судя по фотографии, в комнате обгорели участки стен и пол. В момент происшествия в квартире никого не было, поэтому в результате пожара никто не пострадал. На своей странице в Instagram рэпер попросил фанатов послушать его новый трек, чтобы он смог сделать ремонт в квартире.

Ранее мы писали, что пожарные тушили огонь в квартире на проспекте Энгельса.

Фото: Instagram / @kpss_begemot_official