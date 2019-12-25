Пожарные тушили огонь в квартире на проспекте Энгельса

По предварительной информации, никто не пострадал.

Во вторник, 20 июля, в 13:52 на пульт главного управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в Выборгском районе. Отмечается, что сигнал поступил из квартиры по проспекту Энгельса, 129к3. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место спасатели уточнили, что на балконе отдельной трехкомнатной квартиры площадью 70 квадратных метров загорелся мусор на три квадратных метра.

К 14:14 пожар удалось ликвидировать. Сведений о пострадавших нет. Причины пожара пока не раскрыты. К ликвидации огня привлекли 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее мы писали, что сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего пенсионерку на Энергетиков.

Фото: Piter.tv