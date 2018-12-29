Рэпер Элджей впервые даст концерт на стадионе "Сибур-Арена"

Также рэпер выступит в Москве. Это будут первые сольники стадионного формата.

В 2020 году популярный певец Элджей даст два сольных концерта, один из них пройдет в Санкт-Петербург. Артист представит своим поклонникам абсолютно новые песни. Об этом сообщили организаторы шоу.

В Москве исполнитель выступит 28 марта на ВТБ Арене. В Санкт-Петербурге концерт состоится 4 апреля на площадке "Сибур-Арена". Это будут первые сольники стадионного формата.

Элджей – один из самых скандальных и обсуждаемых героев, самый прослушиваемый исполнитель в VK и BOOM (его треки прослушал более 1 млрд раз).

Ранее Элджей & Era Istrefi выпустили новый клип "Sayonara Детка".

Фото: Instagram / sayonaraboy