Право на переименование "Сибур Арены" продадут на торгах в Петербурге

Договор наименования коснётся присвоения и использования официального наименования на русском и английском языках, а также присвоения официального логотипа объекту.

Российский аукционный дом опубликовал конкурс на право присвоения нового названия для комплекса "Сибур Арена" с заключением договора наименования на 10 лет. Начальная цена лота составляет 390 млн рублей. Об этом информирует пресс-служба РАД.

Договор наименования коснётся присвоения и использования официального наименования на русском и английском языках, а также присвоения официального логотипа объекту. Новое имя можно будет размещать на фасаде арены, а также на билетах для прохода на проходящие там мероприятия, униформе сотрудников и т.д.

Комплекс будет находиться в другой собственности до 2063 года. Аукцион будет проходить 1 ноября.

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Фото: РАД