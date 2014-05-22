В ноябре на "СКА-Арене" проведут тестовые хоккейные матчи

Технический обкат льда уже состоялся 8 сентября.

Тестовые хоккейные матчи на "СКА-Арене" в Северной столице запланированы на ноябрь 2023 года. Об этом сообщил гендиректор площадки Дмитрий Сватковский, передаёт ТАСС.

Руководитель уточнил, что технический обкат льда уже состоялся 8 сентября. В нём принимал участие звезда хоккейной сборной страны Илья Ковальчук. В ближайшей перспективе арене необходимо получить документы по окончании строительства и устранить имеющиеся замечания.

Также Сватковский добавил, что на тестовых играх будет заполнено 30-40% арены. Затем заполняемость увеличится до 50%.

Ранее мы сообщили о том, что матч звёзд КХЛ пройдёт в декабре на "СКА-Арене".

Фото: пресс-служба ООО "СКА Арена"