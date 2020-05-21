Стартовая цена кроссовера - 1 020 000 рублей.

Renault представил новый кроссовер Kaptur. Презентация прошла в онлайн-режиме.

Там рассказали об изменениях в автомобилей. Теперь вместо двухлитрового атмосферного мотора кроссовер оборудовали 150-сильный турбированный агрегат.

У новой модели по-прежнему остаётся двигатель объёмом 1,6 литров. Изменения претерпели центральная консоль и мультимедийная система. Теперь она оборудована навигацией от "Яндекса". Также у новой модели появилось рулевое колесо и материалы отделки.

Стартовая цена кроссовера - 1 020 000 рублей.

Ранее мы рассказывали, что около 450 сотрудников российского завода Nissan уволят.

Видео: YouTube / Renault UK