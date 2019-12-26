Renault подбил Lamborghini на Коломенской улице

Камера видеонаблюдения сняла момент столкновения Lamborghini, которая предположительно принадлежит блогеру Дмитрию Рудикову (Димаc из Батайска), с Renault Logan в Петербурге. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.
ДТП произошло на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка.
На кадрах заметно, как желтый Lamborghini едет по дороге, а из поворота на него выезжает Renault Logan. Водитель спорткара пытался уйти от столкновения, но у него получилось только смягчить удар. По предварительной информации, никто не пострадал.
Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на улице Коллонтай.
Видео: Piter.TV
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