Renault подбил Lamborghini на Коломенской улице

Водитель спорткара пытался уйти от столкновения, но у него получилось только смягчить удар.

Камера видеонаблюдения сняла момент столкновения Lamborghini, которая предположительно принадлежит блогеру Дмитрию Рудикову (Димаc из Батайска), с Renault Logan в Петербурге. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

ДТП произошло на пересечении Коломенской улицы и Свечного переулка.

На кадрах заметно, как желтый Lamborghini едет по дороге, а из поворота на него выезжает Renault Logan. Водитель спорткара пытался уйти от столкновения, но у него получилось только смягчить удар. По предварительной информации, никто не пострадал.

Мотоциклист получил тяжелые травмы в ДТП на улице Коллонтай.

Видео: Piter.TV