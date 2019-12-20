Ремонтные работы в Боткинской больнице начнутся в 2021 году

Средства на капремонт уже выделены.

Губернатор Петербурга посетил Боткинскую больницу после вопроса президенту Путину об удручающем состоянии учреждения. Этот вопрос журналисты задали во время вчерашней большой пресс-конференции в Москве. Главный врач, профессор Яковлев надеется, что ремонт получится организовать в следующем году. Однако Беглов пояснил, что ремонтные работы запланированы на 2021 год. В это же время специалисты займутся реставрацией исторических корпусов здания.

В этом году мы уже выделили средства на проектирование консервации и реставрации части корпусов, которые находятся под охраной КГИОП прокомментировал градоначальник

Глава Смольного рассказал, что деньги пойдут на проектирование капитального ремонта, а также благоустройство территории больницы. В общей сложности у города уйдет на это 2,5 млрд. рублей. Ранее чиновники планировали, что медицинской учреждение расположится на двух площадках. Однако проект сочли экономически нецелесообразным. Для него нужно было построить два объекта, каждый из который рассчитывал бы на 600 мест.

Ранее Piter.tv писал о том, что Городские открытия: Боткинская больница.

Фото: Piter.tv

