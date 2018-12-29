Городские открытия: Боткинская больница

Больница С. П. Боткина была открыта 135 лет назад. На данный момент это крупнейшая инфекционная больница России.

17 апреля 1882 года состоялось открытие Александровской городской барачной больницы, которая впоследствии стала Клинической инфекционной больницей им. С. П. Боткина. Вначале она представляла из себя 22 одноэтажных барака с тремя сотнями больничных коек, и лечились там только мужчины, но через год госпитализировать стали и детей, и женщин.

Новая больница значительно улучшила стационарное обслуживание инфекционных больных и освободила другие петербургские лечебные заведения от необходимости приема заразных пациентов.

Многие достижения в работе больницы связаны с именем Сергея Боткина, который по просьбе Городской думы стал ее попечителем. Здесь была собрана первая в России дезинфекционная камера, в которой обеззараживались вещи, а через год после открытия по городу ездила первая санитарная карета для транспортировки пациентов с инфекционными заболеваниями (карета была построена по просьбе самого Боткина и его учеников).

Теперь больница походит на целый закрытый городок, здесь есть даже своя сеть подземных переходов с электрокарами. Подробнее в нашем видео-проекте "Городские открытия".

Видео и фото: Piter.TV