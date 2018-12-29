Городские открытия: Боткинская больница

17 апреля 1882 года состоялось открытие Александровской городской барачной больницы, которая впоследствии стала Клинической инфекционной больницей им. С. П. Боткина. Вначале она представляла из себя 22 одноэтажных барака с тремя сотнями больничных коек, и лечились там только мужчины, но через год госпитализировать стали и детей, и женщин.
Новая больница значительно улучшила стационарное обслуживание инфекционных больных и освободила другие петербургские лечебные заведения от необходимости приема заразных пациентов.
Многие достижения в работе больницы связаны с именем Сергея Боткина, который по просьбе Городской думы стал ее попечителем. Здесь была собрана первая в России дезинфекционная камера, в которой обеззараживались вещи, а через год после открытия по городу ездила первая санитарная карета для транспортировки пациентов с инфекционными заболеваниями (карета была построена по просьбе самого Боткина и его учеников).
Теперь больница походит на целый закрытый городок, здесь есть даже своя сеть подземных переходов с электрокарами. Подробнее в нашем видео-проекте "Городские открытия".
Видео и фото: Piter.TV
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