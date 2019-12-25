Ремонтные работы на майских выходных затруднят проезд по Московскому проспекту

На некоторых участках ремонт затянется до десятых чисел июня.

В майские выходные на участке Московского проспекта от Сенной площади до набережной Обводного канала проведут ремонтные работы, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Известно, что за ремонт стоимостью 77,46 миллиона рублей возьмется АО "Буер". Организации предстоит обновить 2,20 километра проезжей части, тротуары трогать не станут. Со субботы для транспорта вводятся соответствующие ограничения: со 2 по 4 мая, а также с 9 по 11 мая и с 7 по 8 июня усложнится проезд по Технологической площади. Со 2 по 5 мая и с 9 по 11 мая будет ограничено движение на Московском проспекте до Технологической площади до 1-й Красноармейской улицы. Без перерывов, с 2 по 11 мая, станет затруднительно проехать по проспекту на участке от 1-й Красноармейской улицы до нечетной стороны набережной Обводного канала.

Более поздние ограничения, с 10 по 22 мая, затронут участок проспекта от Сенной площади до нечетной стороны набережной Фонтанки, а с 14 по 22 мая и с 24 мая по 6 июня станет сложнее проехать по Московскому проспекту от четной стороны набережной Фонтанки до Технологической площади. Кроме того, полностью перекроют движение по переулку Бринько с 17 по 22 мая и по Обуховской площади в те же числа и 24 мая дополнительно.

Также мы сообщали, что в первый день мая на КАД перекроют два съезда у проспекта Энгельса.

Фото: Piter.TV