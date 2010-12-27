Движение троллейбуса №34 изменится до конца недели

Изменения связаны с аварийными работами.

До конца недели временно был изменен маршрут троллейбуса №34, сообщает пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Изменения вступили в силу с 23 апреля и продлятся до субботы 28 апреля. Связано это с аварийными работами газопровода на Бармалеевской улице около дома №28. Общественный транспорт будет следовать от станции "Тихорецкий проспект" по действующей трассе до станции метро "Черная речка".

О точном графике изменений в передвижении троллейбусов можно узнать на официальном сайте "Горэлектротранса". Ранее Piter.tv сообщал, что с 25 апреля в Петербурге вводятся новые ограничения движения.