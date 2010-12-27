С 25 апреля в Петербурге вводятся новые ограничения движения

Водители не смогут свободно проезжать по нескольким дорогам Северной столицы из-за ремонтных работ.

С 25 апреля в Санкт-Петербурге начнут действовать новые ограничения движения транспортных средств.

По 16 мая дорожные службы ограничат проезд по Челябинской улице вблизи Челябинского моста. Там будут укладывать газопровод. Такую же конструкцию будут оборудовать на проспекте Девятого Января. Сотрудники заменят трубопровод от 15 дома до Грузового проезда. Это перекроет дорогу до 25 мая включительно.

До 20 мая прокладка электрокабеля ограничит движение по Морской набережной от Адмиральского проезда до Флагманской улицы.

По 29 мая включительно по четной стороне Мебельной улицы будет затруднен проезд. Ситуация коснется участка, начиная от Шуваловского проспекта, и заканчивая лыжным переулком.

Фото: Piter.tv

