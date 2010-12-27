Троллейбус №10 меняет маршрут из-за аварии на теплосети

Для движения транспорта будет недоступен один участок.

В понедельник, 25 ноября, троллейбусам с маршрута №10 придется поменять привычный путь следования. Из-за аварии на теплосети движение по Мытнинской улице у 5-й Советской улицы будет полностью перекрыто. Об этом предупреждает СПб ГУП "Горэлектротранс".

С 11 утра и до окончания работ троллейбус №10 последует от конечной остановки "Улица Кораблестроителей" по своему обычному маршруту до проспекта Бакунина.

Ранее мы писали, что будущую трассу "Москва-Казань" могут продлить до Владивостока.

Фото: Piter.TV