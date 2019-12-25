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Ремонтница украла из квартиры хозяйки фотоаппарат и очки в Петербурге
Сегодня, 10:43
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nadezhda_sib

Ремонтница украла из квартиры хозяйки фотоаппарат и очки в Петербурге

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Подозреваемую уже задержали.

Врач-дерматолог обвинила девушку, которая делала у нее ремонт в квартире, в краже. Подозреваемую задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию поступило от потерпевшей 1963-го года рождения 21-го октября. Женщина рассказала о том, что в период с 4 по 6 октября малоизвестная знакомая женщина, которая делала ремонт у нее в квартире на Заставской улице, похитила  ее фотоаппарат, часы и солнцезащитные очки. Общий ущерб составил 43,8 тыс. рублей. 

Полиция задержала гражданку Средней Азии 1997-го года рождения, которая подозревается в краже. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге поймали и заключили под стражу рецидивиста, ограбившего пенсионерку в подъезде на Спирина. 

Фото: pixabay.com

Теги: кража, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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