Специалисты ОЖД завершили капитальный этап ремонта путей

Внушительный объем мероприятий направлен на обеспечение высокой безопасности и эффективности железнодорожных перевозок.

Продолжая стремительное развитие железнодорожной инфраструктуры, на ОЖД успешно завершился капитальный этап летних путевых работ. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Отремонтировано почти 190 км железнодорожного пути. В результате капитального вмешательства была полностью заменена рельсошпальная решетка, а также освежен балластный слой.

Уложено целых 40 км бесстыкового пути, специально разработанного для обеспечения плавности движения поездов.

Было произведено замещение 100 стрелочных переводов, включая участок Санкт-Петербург — Москва.

Общая цель этих путевых работ заключается в повышении безопасности движения, а также в увеличении скорости и грузоподъемности поездов. Достижения этого этапа путевых работ будут служить надежной основой для стабильной и эффективной железнодорожной деятельности в ближайшие годы.

Ранее сообщалось, что маршрут "Ласточки" из Петербурга в Карелию будет продлен ради фестиваля 19 августа.

Фото: Piter.TV