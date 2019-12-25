Специалисты ОЖД завершили капитальный этап ремонта путей

Продолжая стремительное развитие железнодорожной инфраструктуры, на ОЖД успешно завершился капитальный этап летних путевых работ. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.
Отремонтировано почти 190 км железнодорожного пути. В результате капитального вмешательства была полностью заменена рельсошпальная решетка, а также освежен балластный слой.
Уложено целых 40 км бесстыкового пути, специально разработанного для обеспечения плавности движения поездов.
Было произведено замещение 100 стрелочных переводов, включая участок Санкт-Петербург — Москва.
Общая цель этих путевых работ заключается в повышении безопасности движения, а также в увеличении скорости и грузоподъемности поездов. Достижения этого этапа путевых работ будут служить надежной основой для стабильной и эффективной железнодорожной деятельности в ближайшие годы.
Ранее сообщалось, что маршрут "Ласточки" из Петербурга в Карелию будет продлен ради фестиваля 19 августа.
Фото: Piter.TV
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