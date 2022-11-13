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Маршрут "Ласточки" из Петербурга в Карелию будет продлен ради фестиваля 19 августа
Сегодня, 19:41
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Маршрут "Ласточки" из Петербурга в Карелию будет продлен ради фестиваля 19 августа

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Мероприятие пройдет в Карельском зоопарке.

"Ласточка", следующая из Петербурга в поселок Хелюля, проедет до станции Янисъярви ради фестиваля в Карельском зоопарке, который пройдет 19 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД сегодня, 10 августа. 

Из Северной столицы поезд отправится в 06:15 и приедет на конечную точку в 11:55. В обратном направлении "Ласточка" отъедет в 17:15, а прибудет в город к 22:43.

Отметим, что стоимость билетов на маршруты Петербург — Янисъярви и обратно составит от 1288 рублей.

Ранее на Piter.TV: пассажирам "Ласточек", следующих от Петербурга до Петрозаводска, предоставят горячее питание.

Фото: Piter.TV

Теги: карелия, ласточка поезд
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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