Почти 4 км улицы Коллонтай отремонтируют в Невском районе

Дорожные работники заменят асфальт и обустроят тротуары на участке от Дальневосточного проспекта до улицы Кржижановского и улицы Лопатина.

В 2023 году на улице Коллонтай в Невском районе Северной столице пройдут работы по замене асфальтового покрытия и обустройству тротуаров. Как сообщила пресс-служба Смольного, работы состоятся на участке от Дальневосточного проспекта до улицы Кржижановского и улицы Лопатина.

Улица является значимой транспортной артерией района: на ней расположена станция метро "Проспект Большевиков", а также роддом №18, Александровская больница и прочие объекты, имеющие приоритетное значение для города.

В общей сложности дорожные работы затронут 3,82 км. Помимо основных работ, будут также произведены замена бордюрного камня, тротуаров, восстановление нарушенного благоустройства и нанесение разметки при помощи термопластика.

Ранее мы сообщили о том, что в южных районах Петербурга отремонтируют дороги на 2,9 млрд рублей.

Фото: Piter.TV