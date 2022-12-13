В южных районах Петербурга отремонтируют дороги на 2,9 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города подписал контракт с АО "ПО "Возрождение".

В Петербурге на ремонт дорог в южных районах города потратят 2,9 млрд рублей. Госконтракт на выполнение работ подписали СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и АО "ПО "Возрождение". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Специалисты выполнят работы в 11 районах Петербурга. В список вошли Адмиралтейский, Кировский, Красносельский, Колпинский, Московский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный, Невский и Василеостровский районы. Отметим, что в Невском районе внимание уделят левому берегу. Часть объектов приведут в порядок в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Подрядчик обновит асфальтобетонное покрытие, заменит бордюрный камень, отремонтирует тротуары. После ремонта специалисты восстановят благоустройство территорий.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров.

Фото: piqsels.com