В южных районах Петербурга отремонтируют дороги на 2,9 млрд рублей

В Петербурге на ремонт дорог в южных районах города потратят 2,9 млрд рублей. Госконтракт на выполнение работ подписали СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и АО "ПО "Возрождение". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.
Специалисты выполнят работы в 11 районах Петербурга. В список вошли Адмиралтейский, Кировский, Красносельский, Колпинский, Московский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный, Невский и Василеостровский районы. Отметим, что в Невском районе внимание уделят левому берегу. Часть объектов приведут в порядок в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Подрядчик обновит асфальтобетонное покрытие, заменит бордюрный камень, отремонтирует тротуары. После ремонта специалисты восстановят благоустройство территорий.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров.
Фото: piqsels.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu