  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В южных районах Петербурга отремонтируют дороги на 2,9 млрд рублей
Сегодня, 18:16
167
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В южных районах Петербурга отремонтируют дороги на 2,9 млрд рублей

0 0

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города подписал контракт с АО "ПО "Возрождение".

В Петербурге на ремонт дорог в южных районах города потратят 2,9 млрд рублей. Госконтракт на выполнение работ подписали  СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" и АО "ПО "Возрождение". Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы. 

Специалисты выполнят работы в 11 районах Петербурга. В список вошли  Адмиралтейский, Кировский, Красносельский, Колпинский, Московский, Пушкинский, Фрунзенский, Центральный, Невский и Василеостровский районы. Отметим, что в Невском районе внимание уделят левому берегу. Часть объектов приведут в порядок в рамках программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Подрядчик обновит асфальтобетонное покрытие, заменит бордюрный камень, отремонтирует тротуары. После ремонта специалисты восстановят благоустройство территорий.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров.

Фото: piqsels.com

Теги: дорожники, комитет по развитию транспортной инфраструктуры города, отремонтируют дороги, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Чигрин Лада
Сегодня 19:01

Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://e.vg/konfiscatu

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии