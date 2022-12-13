В Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров

В Петербурге 1 апреля стартует месячник благоустройства.

Дорожные предприятия Комитета по благоустройству приступили к весенней мойке улиц Петербурга. Чтобы не провоцировать образование наледи, влажная уборка проводится только днём.

На борьбу с пылью на дорогах сегодня была направлена 121 машина. Тротуары убирают 100 единиц техники. Дороги, ограждения и опоры фонарей моют более 180 специалистов.

В Петербурге 1 апреля стартует месячник благоустройства. Коммунальные службы приступят к повсеместной и масштабной уборке городских пространств.

Фото: ВКонтакте/ ЖК "4YOU" FOR YOU | СОСЕДИ