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В Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров
Сегодня, 15:57
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В Петербурге началась весенняя мойка улиц и тротуаров

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В Петербурге 1 апреля стартует месячник благоустройства.

Дорожные предприятия Комитета по благоустройству приступили к весенней мойке улиц Петербурга. Чтобы не провоцировать образование наледи, влажная уборка проводится только днём.

На борьбу с пылью на дорогах сегодня была направлена 121 машина. Тротуары убирают 100 единиц техники. Дороги, ограждения и опоры фонарей моют более 180 специалистов.         

В Петербурге 1 апреля стартует месячник благоустройства. Коммунальные службы приступят к повсеместной и масштабной уборке городских пространств.

Фото: ВКонтакте/ ЖК "4YOU" FOR YOU | СОСЕДИ

Теги: мойка, тротуары, улицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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