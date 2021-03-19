Почти 90 млн рублей готовы выделить на ремонт участка набережной Мойки

Также исполнителю поручат разработку рабочей документации.

СПБ ГБУ "Мостотрест" объявило тендер на ремонт участка набережной Мойки от Поцелуева моста до Краснофлотского моста. В техническое задание также входит разработка рабочей документации. Как узнал Piter.TV из данных сайта госзакупок, на эти нужды готовы направить 89,1 млн рублей.

Речь идёт об участке протяжённостью 34,8 м на правом берегу реки. Будущий подрядчик должен будет представить необходимые документы не позднее 28 февраля 2023 года. Сами работы необходимо выполнить до 15 октября.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 19 сентября 2022 года.

Ранее стала известна компания, которая построит школу в Парголово почти за 2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV