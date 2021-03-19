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Почти 90 млн рублей готовы выделить на ремонт участка набережной Мойки
Сегодня, 15:56
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Почти 90 млн рублей готовы выделить на ремонт участка набережной Мойки

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Также исполнителю поручат разработку рабочей документации.

СПБ ГБУ "Мостотрест" объявило тендер на ремонт участка набережной Мойки от Поцелуева моста до Краснофлотского моста. В техническое задание также входит разработка рабочей документации. Как узнал Piter.TV из данных сайта госзакупок, на эти нужды готовы направить 89,1 млн рублей. 

Речь идёт об участке протяжённостью 34,8 м на правом берегу реки. Будущий подрядчик должен будет представить необходимые документы не позднее 28 февраля 2023 года. Сами работы необходимо выполнить до 15 октября.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 19 сентября 2022 года. 

Ранее стала известна компания, которая построит школу в Парголово почти за 2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: госзакупки, набережная реки мойки, поцелуев мост, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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