Ремонт трубопровода на Кораблестроителей продлится до утра вторника

Из-за отключения горячей воды школу в доме №38 по улице Кораблестроителей перевели на "дистанционку".

Ремонтные работы на теплосети по адресу улица Кораблестроителей, 30 будут вестись до 5 утра 19-го января. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Накануне специалисты демонтировали один дефект и теперь занимаются вторым. На участке прорвало трубу с горячей водой. Для того, чтобы резервировать теплоснабжение, необходимо заменить теплоноситель из обратного трубопровода.

Горожан предупреждают, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не нужно пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Надо немедленно покинуть место происшествия.

По информации администрации Василеостровского района, в зоне работ с ограничением центрального отопления оказались 25 зданий, в том числе 1 детское учреждение, 12 жилых домов. В школе №31 отключили горячую воду, в связи с чем учащихся временно перевели на дистанционное обучение.

Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района