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Ремонт трубопровода на Кораблестроителей продлится до утра вторника
Сегодня, 11:49
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Ремонт трубопровода на Кораблестроителей продлится до утра вторника

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Из-за отключения горячей воды школу в доме №38 по улице Кораблестроителей перевели на "дистанционку".

Ремонтные работы на теплосети по адресу улица Кораблестроителей, 30 будут вестись до 5 утра 19-го января. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Накануне специалисты демонтировали один дефект и теперь занимаются вторым. На участке прорвало трубу с горячей водой. Для того, чтобы резервировать теплоснабжение, необходимо заменить теплоноситель из обратного трубопровода. 

Горожан предупреждают, что в случае парения или вытекания горячей воды на поверхность не нужно пытаться пройти или проехать по затопленным улицам. Надо немедленно покинуть место происшествия. 

По информации администрации Василеостровского района, в зоне работ с ограничением центрального отопления оказались 25 зданий, в том числе 1 детское учреждение, 12 жилых домов. В школе №31 отключили горячую воду, в связи с чем учащихся  временно перевели на дистанционное обучение. 

Фото: пресс-служба администрации Василеостровского района

Теги: отопление, прорыв трубы, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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