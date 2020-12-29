На Васильевском острове прорвало трубу с кипятком

Местные жители пишут, что авария их лишила отопления на несколько дней.

На улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурге прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщили в соцсетях местные жители – запись об этом появилась в группе "Живем на Васильевском" в соцсети "ВКонтакте". Местные жители пишут, что авария их лишила отопления на несколько дней.

На ул. Кораблестроителей и прилегающих улицах - продолжение сериала "Прорыв теплотрассы". Новый сезон. Правда, с предупреждением: 2 дня тепла не будет. Благодарность за оповещение и отсрочку до окончания сильных морозов. Ждём повышения тарифов за отопление, которые составляют половину всех платежей ЖКХ – заявил местный житель.

Пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга" сообщила, что в целях недопущения ограничения отопления и ГВС у потребителей в период низкой температуры наружного воздуха специалисты компании перенесли ремонтные работы до более благоприятных погодных условий и назначили круглосуточную дежурную бригаду по контролю за дефектом.

По данным администрации района, с 9:00 17 января до 19:00 18 января теплоснабжение 25 строений на улице Кораблестроителей ограничат, а в доме № 30 — отключат подающий трубопровод.

Прямо сейчас представители администрации Василеостровского района и районного Жилищного агентства находятся на месте и контролируют ход ремонтных работ специалистов Теплосети по многострадальному адресу: ул. Кораблестроителей, д. 30. – написали представители пресс-службы администрации района в соцсети "ВКонтакте"

Из-за аварии свои маршруты изменил наземный общественный транспорт – автобусы № 7, 47 и 151 проследуют сначала по Наличной улице, следом по улице Кораблестроителей и ее боковому проезду и по Новосмоленской набережной;

О ликвидации аварии на одной из труб теплосетей аварийные службы отчитывались ровно неделю назад. Тогда без тепла временно остались 25 домов.

Фото: Живем на Васильевском / ВКонтакте