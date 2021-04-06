Ремонт трассы, связывающей Крым и Ростовскую область, закончат до 1 декабря

Вице-премьер РФ рассказал о завершении строительства межрегиональной дороги.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что ремонт трассы, связывающей Крым и Ростовскую область, власти полностью закончат до 1 декабря 2022 года. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федераций. Он пояснил, что на текущий момент по дороге уже движется автомобильный грузовой поток, который не способен проехать по Крымской переправе.

У нас в планах было от Джанкоя, Крыма до Новоазовска - это выход на Таганрог - отремонтировать дорогу. Мы ее уже больше, чем на 70% построили, отремонтировали. К 1 декабря мы закончим ее полностью. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Напомним, что полная трасса представляет из себя 380 километров дорожного полотна. Хуснуллин заявил о дыре в бюджете "Автодора" в 130 млрд рублей.

Фото и видео: Совет Федерации