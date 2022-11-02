Хуснуллин заявил о дыре в бюджете "Автодора" в 130 млрд рублей

Вице-премьер РФ рассказал о необходимости работать над решением проблемы.

Финансовая дыра в бюджете государственной компании "Автодор" составляет 130 миллиардов рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе Совета Федерации сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник призвал закрывать этот пробел шаг за шагом. Таким образом эксперт ответил на вопрос одного из сенаторов, который спросил о повышении стоимости проезда для автовладельцев по платным трассам. Эта ситуация вызывает недовольство у многих водителей.

На дорогу М-11 Москва - Санкт-Петербург мы привлекли деньги под 12-14%. Все отчитались, создали дыру в 130 миллиардов, которую мы должны шаг за шагом закрывать. Системное закрытие - это стоимость проезда. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Вице-премьер России подчеркнул, что резкого увеличения стоимости проезда нет, а в качестве альтернативы водители всегда могут выбрать бесплатные дороги.

Хуснуллин: восстановление Северодонецка начнется, когда позволит ситуация.

Фото и видео: Совет Федерации