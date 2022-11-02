Хуснуллин: восстановление Северодонецка начнется, когда позволит ситуация

Вице-премьер РФ рассказал о

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что восстановление города Северодонецка начнется в тот момент, когда позволит оперативная ситуация в регионе Луганской народной республики. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации. Чиновник уточнил, что у властей уже готовы все необходимые расчеты.

Пока мы не работаем над восстановлением в Северодонецке, потому что не позволяет оперативная обстановка, но в то же время мы полностью готовы, сделали расчеты, как только появится возможность, мы приступим к активному восстановлению. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

В конце октября текущего года Следственный комитет России отмечал, что ущерб, нанесенный городам ЛНР и ДНР от украинских обстрелов превысил 223 миллиарда рублей.

Хуснуллин: Кабмин подготовил программу по завершению недостроев на 4,7 трлн рублей.

Фото и видео: Совет Федерации