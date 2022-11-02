Хуснуллин: Кабмин подготовил программу по завершению недостроев на 4,7 трлн рублей

Вице-премьер РФ рассказал о пятилетнем проекте государства.

Кабмин подготовил пятилетнюю государственную программу по завершению объектов-недостроев и строительству на общую сумму 4,7 трлн рублей. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник добавил, что за последние годы по стране увеличилось количество незавершенных проектов в данной отрасли.

Мы систематизируем работу по ФАИП. У нас готова программа на 4,7 триллиона. Мы все выверили, ждем сейчас бюджета. После того как бюджет будет утвержден, мы эту программу за ближайших две недели надеемся выпустить. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Эксперт пообещал сократить сроки завершения строительства "долгостроев", а также быстрее создавать новые объекты по планам, которые уже одобрены.

Хуснуллин: власти отработают новые подходы к расселению аварийного жилья.

Фото и видео: Совет Федерации