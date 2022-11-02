Хуснуллин: власти отработают новые подходы к расселению аварийного жилья

Вице-премьер РФ назвал средства, выделенные на расселение граждан из старого жилищного фонда.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что власти страны отработают новые подходы к расселению аварийного жилья за период в 2023 и 2024 года. Соответствующее заявление чиновник сделал на правительственном часе в Совете Федерации. Эксперт подчеркнул, что в большинстве субъектов РФ старая государственная программа будет реализована досрочно.

Встал острый вопрос отработки новой программы, мы утвердили новые подходы, пока договорились, что на 2023-2024 годы заложено 45 миллиардов рублей, по которым мы должны отработать новые подходы. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

эксперт пояснил, что кабинет министров будет работать с жильем, которое признано аварийным с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года. Речь идет о приблизительно двух миллионах квадратных метров.

Хуснуллин: программу модернизации сетей ЖКХ могут утвердить до конца года.

Фото и видео: Совет Федерации