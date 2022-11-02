Хуснуллин: программу модернизации сетей ЖКХ могут утвердить до конца года

Вице-премьер РФ рассказал о состоянии коммунальных сетей.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что отечественную программу модернизации сетей жилищно-коммунального хозяйства правительство страны может утвердить до конца 2022 года. Соответствующей информацией чиновник поделился с сенаторами в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Вложив где-то примерно 280 млрд рублей, плюс к этим деньгам мы сможем примерно такую же цифру привлечь дополнительно из внебюджетных источников, 500-600 млрд рублей. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин заявил, что будет просить меры поддержки ипотеки на "вторичке".

Фото и видео: Вконтакте /Совет Федерации

