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Хуснуллин: программу модернизации сетей ЖКХ могут утвердить до конца года

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Вице-премьер РФ рассказал о состоянии коммунальных сетей.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что отечественную программу модернизации сетей жилищно-коммунального хозяйства правительство страны может утвердить до конца 2022 года. Соответствующей информацией чиновник поделился с сенаторами в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

Вложив где-то примерно 280 млрд рублей, плюс к этим деньгам мы сможем примерно такую же цифру привлечь дополнительно из внебюджетных источников, 500-600 млрд рублей.

Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Хуснуллин заявил, что будет просить меры поддержки ипотеки на "вторичке".

Фото и видео: Вконтакте /Совет Федерации
 

Теги: жкх, коммунальные сети, марат хуснуллин, модернизация, правительственный час, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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