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В Выборгском районе Ленобласти закончили ремонт трассы "Рябово-Поляны"
Сегодня, 8:14
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В Выборгском районе Ленобласти закончили ремонт трассы "Рябово-Поляны"

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Асфальт обновили на трехкилометровом участке дороги.

В Выборгском районе 47-ого региона завершён ремонт трехкилометрового участка трассы "Рябово-Поляны", соединяющий посёлок Зеленый Холм с посёлком Поляны. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Дорожники не только заметили асфальт на более прочный, но и установили площадки с пандусами для пассажиров, которые ждут приезд автобусов, а также укрепили обочины. Скоро специалисты начнут наносить разметку.

 Мероприятия по обновлению трассы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". 

Ранее мы сообщили о том, что для ремонта двух участков трассы в Выборгском районе Ленобласти нашли подрядчика.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти

Теги: выборгский район ленобласти, дорожный ремонт, ленинградская область, рябово-поляны
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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