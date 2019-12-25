В Выборгском районе Ленобласти закончили ремонт трассы "Рябово-Поляны"

Асфальт обновили на трехкилометровом участке дороги.

В Выборгском районе 47-ого региона завершён ремонт трехкилометрового участка трассы "Рябово-Поляны", соединяющий посёлок Зеленый Холм с посёлком Поляны. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Дорожники не только заметили асфальт на более прочный, но и установили площадки с пандусами для пассажиров, которые ждут приезд автобусов, а также укрепили обочины. Скоро специалисты начнут наносить разметку.

Мероприятия по обновлению трассы проходили в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Ранее мы сообщили о том, что для ремонта двух участков трассы в Выборгском районе Ленобласти нашли подрядчика.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти