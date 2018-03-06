Для ремонта двух участков трассы в Выборгском районе Ленобласти нашли подрядчика

На дороге "Зеленогорск – Приморск – Выборг" будут работать сотрудники АО "АБЗ-Дорстрой".

ГКУ "Ленавтодор" объявило итоги тендера на поиск подрядчика для ремонта дороги "Зеленогорск – Приморск – Выборг" на двух участках. Исполнителем АО "АБЗ-Дорстрой", с которым заключат контракт за максимальную цену в 410,9 млн.

Компания оказалась единственным претендентом на работы. Согласно техническому заданию, дорожники заменят асфальт на участках с 45 по 81 км и с 81 по 90 км.

Также в введении компании окажутся искусственные неровности и обочины. Завершить работы "АБЗ-Дорстрой" обязуется до 5 сентября 2024 года.

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Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти